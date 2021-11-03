У блискучих сукнях та гарних прикрасах: леді Амелія та Еліза Спенсери на світській церемонії у Лондоні

Британські аристократки, племінниці принцеси Діани, у гарних луках вийшли у світ.
Учора, 2 листопада, у Лондоні відбулася церемонія вручення премії Leopard Awards 2021, спонсором якої є Рада з природних алмазів.
Захід відвідали леді Амелія Спенсер та її сестра леді Еліза Спенсер. Сестри мали чудовий вигляд цього вечора.
Леді Амелія підкреслила стрункі ноги блискучою мінісукнею з пікантним декольте. На плечі вона накинула білий елегантний жакет. Волосся Спенсер уклала з бічним проділом і зробила ніжний макіяж. У вухах були елегантні сережки, а на шиї - делікатне намисто.
Еліза теж одягла блискучу сріблясту сукню, тільки довгу і з рукавами. Воно прекрасно сиділа на її стрункій фігурі. Акуратне укладання, макіяж у нюдових відтінках та сережки з камінням ефектно доповнили лук красуні.
Гарно любить одягатися і їхня сестра – Кітті Спенсер. У серпні аристократка відвідала показ Dolce & Gabbana. На ній була рожева сукня без бретельок з гарною вишивкою, біляве волосся вона зібрала в пучок, на шиї у неї виблискувало масивне намисто з каміння, а у вухах були сережки з цього самого гарнітуру.
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