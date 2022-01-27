У блискучій мінісукні і на шпильках: ефектний образ Каті Осадчої на телешоу

У блискучій мінісукні і на шпильках: ефектний образ Каті Осадчої на телешоу

Ведуча коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.

На телеканалі "1+1" минулими вихідними відбулася прем'єра 12-го сезону вокального шоу "Голос країни". Ведуча шоу Катерина Осадча показала фоловерам в Instagram свій ефектний аутфіт зі знімань.

На сцені вона постала у блискучій короткій асиметричній сукні фіолетового кольору з воланами і оголеними плечима. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Сукню Катя поєднала зі світлими босоніжками на шпильках. Волосся їй уклали в акуратну зачіску і зробили макіяж смокі-айс. Чудовий вийшов аутфіт.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Осадча продемонструвала ще один лук зі знімань. Вона постала у чорному костюмі з пікантним декольте та широкими штанями.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Свій образ зі знімань "Голосу країни" показала також тренерка проєкту Оля Полякова. Співачка постала у червоній мінісукні, розшитій камінням та стразами на корсеті. Вбрання вона доповнила червоними босоніжками.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

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