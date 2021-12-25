У блискучій мінісукні і на шпильках: учасниця "Холостяка" продемонструвала стрункі ноги на вечірці

У блискучій мінісукні і на шпильках: учасниця "Холостяка" продемонструвала стрункі ноги на вечірці

Катерина Жук обрала для свого виходу ефектний лук.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Катерина Жук – продемонструвала в Instagram свій сексуальний образ, у якому відвідала вечірку.

Дівчина одягла блискучу сріблясту мінісукню, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Вбрання Катя поєднала зі світлими туфлями на шпильках.

Катерина Жук/Instagram Катерини Жук

Ідеально рівне укладання та вечірній макіяж завершили аутфіт Жук. У руці вона тримала келих із вином.

А інша учасниця шоу "Холостяк-11" – Анна Гузєєва – прикрасила обкладинку грудневого випуску українського журналу Playboy. Позувала вона оголеною.

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