У блискучій мінісукні і на шпильках: учасниця "Холостяка" продемонструвала стрункі ноги на вечірці

Катерина Жук обрала для свого виходу ефектний лук.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Катерина Жук – продемонструвала в Instagram свій сексуальний образ, у якому відвідала вечірку.
Дівчина одягла блискучу сріблясту мінісукню, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Вбрання Катя поєднала зі світлими туфлями на шпильках.
Ідеально рівне укладання та вечірній макіяж завершили аутфіт Жук. У руці вона тримала келих із вином.
А інша учасниця шоу "Холостяк-11" – Анна Гузєєва – прикрасила обкладинку грудневого випуску українського журналу Playboy. Позувала вона оголеною.
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