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У блискучій мінісукні і з рожевою фатою: Періс Гілтон в образі гламурної нареченої з'явилася на фешншоу

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У блискучій мінісукні і з рожевою фатою: Періс Гілтон в образі гламурної нареченої з'явилася на фешншоу

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

41-річна світська левиця продефілювала на Міланському тижні моди.

Періс Хілтон взяла участь у фешнпоказі бренду Versace, який відбувся у межах Міланському тижня моди. Оскільки світська левиця обожнює рожевий, то і для подіуму вона обрала гламурний образ у таких відтінках.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Періс продефілювала у блискучій мінісукні з мереживом на подолі, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Вбрання Гілтон доповнила рожевими рукавичками без пальців і з аплікацією та рожевими туфлями-човниками.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Її голову прикрашала рожева фата з мереживом і вишуканою діадемою. У вухах у Періс були сережки-зірками, на шиї – ланцюжок із підвіскою-зіркою, а на пальцях – каблучки.  

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

У цьому аутфіті вона була схожою на гламурну наречену чи навіть Барбі.

Нагадаємо, Гілтон підтримує українських дизайнерів. У Портофіно знаменитість з'явилася у кепі від Руслана Багінського.

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