У блискучій мінісукні: Наталі Портман на прем'єрі фільму "Тор: Любов і Грім"

У блискучій мінісукні: Наталі Портман на прем'єрі фільму "Тор: Любов і Грім"

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра довгоочікуваного продовження фільму про бога грому Тора, але в новій частині до Кріса Гемсворта знову приєдналася акторка Наталі Портман, яку ми бачили у першій частині франшизи.

На червоній доріжці знаменитість з'явилася в приголомшливій "металевій" мінісукні зі скошеною бретелькою на одне плече від бренду Celine. Образ Наталі доповнила лаконічними босоніжками на високих підборах, масивними сережками та дуже ефектним насиченим макіяжем очей.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Волосся акторки було зібрано в тугу і гладку зачіску, тому ніщо в цьому образі не відволікало увагу від розкішної сукні.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Зазначимо, що у супергеройському екшені зіграли також Тесса Томпсон, Крістіан Бейл, Тайка Вайтеті та Джеймі Александер. На українських екранах вихід фільму заплановано на 21 липня.

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