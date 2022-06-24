У блискучій мінісукні: Наталі Портман на прем'єрі фільму "Тор: Любов і Грім"

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра довгоочікуваного продовження фільму про бога грому Тора, але в новій частині до Кріса Гемсворта знову приєдналася акторка Наталі Портман, яку ми бачили у першій частині франшизи.
На червоній доріжці знаменитість з'явилася в приголомшливій "металевій" мінісукні зі скошеною бретелькою на одне плече від бренду Celine. Образ Наталі доповнила лаконічними босоніжками на високих підборах, масивними сережками та дуже ефектним насиченим макіяжем очей.
Волосся акторки було зібрано в тугу і гладку зачіску, тому ніщо в цьому образі не відволікало увагу від розкішної сукні.
Зазначимо, що у супергеройському екшені зіграли також Тесса Томпсон, Крістіан Бейл, Тайка Вайтеті та Джеймі Александер. На українських екранах вихід фільму заплановано на 21 липня.
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