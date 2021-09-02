У блискучій мінісукні: переможниця "Холостяка-11" у розкішному образі похизувалася стрункими ногами

Анна Богдан постала у фотозніманні у красивому вбранні.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана і нинішня дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан — знялася у жіночній і сексуальній фотосесії. Що з цього вийшло, вона показала в Instagram.

Красуня постала в ефектному аутфіті. На ній була бежева мінісукня, розшита блискітками, з пишними прозорими рукавами та пікантним декольте.

Довжина міні ідеально підкреслила стрункі ноги Анни.

Лук Богдан доповнила акуратною зачіскою, вечірнім макіяжем і довгими сріблястими сережками, які додавали її образу розкоші.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Перед фотокамерою дівчина звабливо позувала, демонструючи струнку фігуру та свою сексуальність.

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