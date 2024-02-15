У блискучій мінісукні та шубі: Джессіка Сімпсон продемонструвала схудлу на 45 кг фігуру

Зірка похизувалася вечірнім образом у своєму мікроблогу.
45-річна співачка, акторка та ведуча Джесіка Сімпсон, яка схудла на 45 кілограмів, стала активним користувачем соцмереж і часто показує там свої стильні та сміливі луки.
Так, зірка продемонструвала вечірній образ, що складався з рожевої блискучої мінісукні зі шнурівкою та ефектним декольте, яку доповнила шубою в тон та золотистими босоніжками на платформі та високих підборах. Образ Джес завершили червона помада, смоки-айс та "хижий" перламутровий манікюр.
Нагадаємо, раніше Джессіка Сімпсон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Співачку помітили, коли вона виходила з готелю Bowery у яскраво-червоному луку.
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