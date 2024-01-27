У блискучій мінісукні та тіарі: Періс Гілтон виступила як діджека на вечірці

Найвідоміша голлівудська білявка Періс Гілтон взяла участь у вечірці з нагоди відкриття магазину Poppi Mart.
Захід відбувся 26 січня у Лос-Анджелесі, а Періс була зіркою заходу, оскільки виступала там як діджейка.
42-річна знаменитість з'явилася у срібній мінісукні від бренду Borninstockholm. Вбрання було розшите кристалами та лелітками, мало високу горловину та короткі рукави.
Образ Гілтон доповнила чоботями у стрази від бренду Stuart Weitzman, а також рукавичками зі стразами, стильними гламурними окулярами та тіарою, яку для неї ймовірно зробила на замовлення дизайнерка тіар із кристалів та стразів Loschy Designs. Також на плечі у неї висіла гламурна сумка із ручкою-серцем.
У кадр фотографів потрапив чоловік Періс – бізнесмен Картер Реум. Він танцював під треки коханої та знімав її на мобільний телефон.
Вартість сукні як у Гілтон складає 241 долар.
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