У блискучій мінісукні з пікантним декольте: дружина екс"Холостяка" у гламурному луку поїла піцу

Модель показала гарне фото з Італії.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Михайлюк (Хлистун) поділилася у соцмережі цікавим знімком із Рима. На ньому манекенниця в ефектному аутфіті їсть піцу.
На Даші мінісукня, розшита паєтками, з пікантним декольте та драпуванням. У ньому дівчина має стрункий та сексуальний вигляд.
Волосся вона розпустила, а у вухах були лаконічні сині сережки.
"Коли роздавали груди, я стояла в черзі за "їсти і не гладшати", — підписала з гумором Даша світлину.
Минулого разу Даша похизувалася гарним образом в атласній перлинній сукні з американською проймою та оголеною спиною.
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