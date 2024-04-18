У блискучій синій сукні з торочкою: Сальма Гаєк відвідала захід з падчеркою

Акторка відвідала захід Fondazione Cini, Isola Di San Giorgio під час 60-го бієнале "Мистецтво 2024" у Венеції.
57-річна Сальма Гаєк знову з'явилася на публіці у вбранні улюбленого фасону — сукні-бюстьє, яка підкреслювала її фігуру та бюст. Вбрання було від Balenciaga в розкішному синьому відтінку і повністю розшите лелітками.
Декольте біля вбрання виконано у вигляді серця, а спідницю на подолі прикрашала довга асиметрична торочка. Доповнила вбрання акторка чорними босоніжками на високій платформі, укладанням та декількома прикрасами з діамантами.
Захід вона відвідала з чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно та його дочкою від попереднього шлюбу – 23-річною Матильдою. Дівчина теж була в луку від Balenciaga, але її сукня була сріблястою і прикрашена торочкою, як і вбрання Сальми.
Волосся Матильда зібрала у високий хвіст і завершила образ розкішними сережками з діамантами та перлами.
Зазначимо, що Сальма має гарні взаємини з усіма дітьми чоловіка від попередніх стосунків. Вони разом часто відпочивають на курортах та яхтах, відвідують заходи та фотографуються. Наприклад, якось вона з рідною дочкою Валентиною Паломою позувала фотографам з Августином Джеймсом Євангелістою – сином Піно, який народився після недовгого роману із супермоделлю 90-х.
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