У блискучій сукні Dolce & Gabbana і вишуканих рукавичках: німецька фешнблогерка у розкішному образі сяяла на вечері

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка - 34-річна Леоні Ганне відвідала вечерю Starbucks, яка відбулася у межах Міланського тижня моди.

Для своєї появи блогерка обрала розкішну блискучу сукню по фігурі і на бретельках від Dolce & Gabbana, яка неймовірно сяяла від спалахів фотокамер. На шиї у неї був широкий чокер із такої самої тканини, як і сукня.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Лук Ганне доповнила вишуканими довгими чорними рукавичками, прикрашеними дорогоцінним камінням. На пальці вона одягла каблучки з камінням. У руці вона тримала срібну сумку, розшиту камінням.

Леоні взула срібні босоніжки, розпустила волосся і зробила насичений макіяж очей, підкресливши їй чорним олівцем.

Нагадаємо, Леоні Ганне під час відкриття готелю у Дубаї з'явилася у смарагдовій сукні з лелітками і глибоким декольте від бренду Valentino.

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