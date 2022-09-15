У блискучій сукні і без бюстгальтера: дружина екс"Холостяка" Михайлюка продемонструвала звабливий лук

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – опублікувала в Instagram нові знімки. На них красуня постала у красивому вечірньому образі.

На Даші була відверта світла блискуча сукня з високим розрізом, оголеною спиною і глибоким декольте. Під вбранням була відсутня білизна.

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У цій сукні Хлистун має дуже сексуальний вигляд. Даша звабливо позувала біля дзеркала.

Нагадаємо, минулого разу модель постала у рожевому бікіні з принтом "собачий зуб", сидячи на гойдалці на дитячому майданчику, який розташований біля ЖК, у якому вона живе.

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