У блискучій сукні і манто з пір'я: красивий образ Сієнни Міллер на Met Gala 2021

У блискучій сукні і манто з пір'я: красивий образ Сієнни Міллер на Met Gala 2021

Схоже, актриса надихалася голлівудськими зірками 60-х.

В ніч з 13 на 14 вересня, після дворічної перерви, відбувся щорічний Met Gala. За традицією Бал Інституту костюма пройшов в Метрополітен-музеї, в Нью-Йорку. Тема церемонії — "В Америці: модний лексикон", розкриває всі аспекти американської фешн-індустрії та її історії.

На червоний хідник вийшла 39-річна британо-американська актриса Сієнна Міллер. Останнім часом вона рідко відвідує світські заходи, але цей бал пропустити не могла. Для цього вечора зірка вибрала довгу пудрову мереживну сукню від Gucci, розшиту паєтками і декоровану стрічками з камінням.

Сієнна Міллер на Met Gala 2021 / Associated Press

Розкішний образ Сієнни доповнювало манто з пір'я і золотаві босоніжки на платформі. Волосся Міллер розпустила, а вуха прикрасила сережками Gucci High Jewelry Hortus Deliciarum з білого золота та діамантами. На обличчі актриси був ніжний макіяж зі стрілками на повіках.

Сієнна Міллер на Met Gala 2021 / Associated Press

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