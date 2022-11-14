У блискучій сукні і рукавичках: Alina Pash презентувала нову пісню

Alina Pash презентувала нову пісню "Вірити", яка увійде до її нового альбому. Артистка також випустила кліп на неї, режисером якого став Юрій Катинський.

Перші рядки композиції Аліна написала у літаку, а дописувала вірші на дереві в лісах ЮНЕСКО у Литві. Саме там у студії записали сингл. Над ним працював також український саундпродюсер Тарас Базєєв.

Знімання кліпу відбулися на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці.

У відео Аліна зриває зі старих монументів білу вуаль забуття й залишається в оточенні символів минулого України. Головним монументом нашої історії і є ВОЛЯ, яка, попри всі намагання ворога знищити нас, об’єднує українців та дарує віру в силу нашого народу.

Аліна продемонструвала у кліпі цікавий образ. На ній була асиметрична біла блискуча сукня, одягнена поверх чорної футболки з бірюзовими монетами. На талії був чорний плісований пояс. Лук зірка доповнила чорними прозорими високими рукавичками.

Alina Pash

"Віра - це наша надсила, в якій ми єдині, особливо зараз. Я вірю, що ми, українці, - велика родина, котра зараз не має гірших чи кращих, західних чи східних. І я б щиро хотіла, аби ця пісня спонукала нас до того, щоб ми, попри всі складнощі, впевнено дивилися в майбутнє, пам'ятали та переказували нащадкам своє минуле, своє сьогодення, яке виборюємо кров'ю, не ховали очей, витирали сльози та йшли далі всі разом. Цей шлях боротьби, який ми обрали, дуже непростий, але він точно веде нас крізь терни до світла, де ми відбудовуватимемо не лише себе, а й всіх тих, хто не бажає жити в загарбницькому минулому. Вірю", - сказала Alina Pash.

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