У блискучій сукні і з ортезом на стопі: Іванка Трамп продемонструвала вечірній образ

Іванка Трамп опублікувала в Instagram серію знімків свого вечірнього образу.

Донька президента позувала у блискучій приталеній сукні до колін із чорними квітковими аплікаціями, вишивкою, пікантним декольте і рохрізами з осінньої колекції бренду Peter Pilotto 2012 року.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

До речі, у схожій сукні з'являлася в одному з епізодів героїня серіалу "Пліткарка" Серена Ван дер Вудсен, яку зіграла Блейк Лайвлі.

Свій аутфіт Іванка доповнила одною чорною балеткою, а на іншій нозі був ортез, адже минулого місяця вона травмувала стопу.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Волосся Трамп зібрала у низький хвіст, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила вуха довгими сережками.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Субота в місті. Отримала свій черевик", – підписала вона фото.

Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася луком у білосніжному вбранні з оголеними плечима.

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