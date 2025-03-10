У блискучій сукні і з ортезом на стопі: Іванка Трамп продемонструвала вечірній образ

Донька президента США, незважаючи на травму стопи, носить розкішні сукні.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram серію знімків свого вечірнього образу.
Донька президента позувала у блискучій приталеній сукні до колін із чорними квітковими аплікаціями, вишивкою, пікантним декольте і рохрізами з осінньої колекції бренду Peter Pilotto 2012 року.
До речі, у схожій сукні з'являлася в одному з епізодів героїня серіалу "Пліткарка" Серена Ван дер Вудсен, яку зіграла Блейк Лайвлі.
Свій аутфіт Іванка доповнила одною чорною балеткою, а на іншій нозі був ортез, адже минулого місяця вона травмувала стопу.
Волосся Трамп зібрала у низький хвіст, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила вуха довгими сережками.
"Субота в місті. Отримала свій черевик", – підписала вона фото.
Нагадаємо, Іванка Трамп похизувалася луком у білосніжному вбранні з оголеними плечима.
Читайте також: