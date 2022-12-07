У блискучій сукні-кейпі: супермодель Наомі Кемпбелл на церемонії British Fashion Awards

П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Дому Valentino, який створив лук моделі, отримав на цій церемонії нагороду "Дизайнер року".

У Лондоні відбулася щорічна церемонія нагородження British Fashion Awards. Захід відвідало багато зірок світу кіно, моди та музичної індустрії, ведучою вечора стала акторка Джоді Тернер-Сміт, яка змінила кілька дуже ефектних образів.

Також серед гостей заходу була супермодель 90-х – легендарна Наомі Кемпбелл. Модель вийшла на червону доріжку в блискучій сукні від Модного дому Valentino.

Сукня-кейп була довга, мала шлейф і повністю була розшита лелітками. У верхній частині сукні був гарний косий виріз. Доповнила образ Наомі лаконічною зачіскою з рівним волоссям, красивим макіяжем, діамантовими прикрасами та туфлями на платформах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Також вона продемонструвала ще один образ — чорну сукню з безліччю складок. У цьому вбранні Наомі вийшла на сцену, щоб висловити шану покійній королеві Єлизаветі II.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Після слів знаменитості на сцену вийшли моделі, одягнені в образи, натхненні луками покійної монархині та її родини.

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