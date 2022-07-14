У блискучій сукні на бретельках: акторка Ана де Армас відвідала прем'єру фільму "Сіра людина"

Вона обрала оригінальне вбрання від відомого бренду та не обтяжувала образ прикрасами.

Кар'єра акторки Ани де Армас стрімко розвивається і за короткий час вона встигла з'явитися у кількох гучних картинах, серед яких були фільми "Не час помирати" та "Глибокі води". І ось учора в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра бойовика "Сіра людина", де також з'явиться ця кубино-американська зірка.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Ана позувала в розкішній сукні від французького Дому Louis Vuitton із колекції Cruise 2023. Вбрання мало V-подібне декольте, тонкі бретельки і незвичайну спідницю, що нагадувала чи то кольчугу, чи то квіти. Верх сукні був повністю розшитий паєтками, а одягалася сукня як боді.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Доповнили образ лаконічні сріблясті босоніжки, ніжний макіяж та кілька каблучок на руках.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Зазначимо, що на початку осені вийде ще вона гучна картина з Аною де Армас — фільм "Блондинка", де вона зіграє головну роль, з'явившись в образі суперзірки Мерілін Монро. Але варто зазначити, що фільм не є біографічним, а стане лише інтерпретацією життя знаменитої акторки і знятий за художньою книжкою Джойс Керол Оутс.

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