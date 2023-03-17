У блискучій сукні на тонких бретельках: Дженніфер Еністон на прем'єрі фільму в Парижі

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер представили публіці свій новий фільм "Вбивство в Парижі". Прем'єра відбулася вчора у французькій столиці.

54-річна Дженніфер обрала для світського виходу нюдову сукню, розшиту блискучими паєтками на тонких бретельках. У акторки було розпущене та ідеально укладене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а з прикрас Еністон одягла кілька золотих браслетів та каблучок. Також акторка зробила гарний манікюр.

Дженніфер Еністон з командою на прем'єрі в Парижі / Фото: Associated Press

На доріжці Дженніфер позувала разом зі своїм партнером за фільмом Адамом Сендлером. 56-річний чоловік був у темно-синьому костюмі, сорочці в тон та краватці, а взутий у кеди.

На інших знімках видно, що Дженніфер поверх сукні накинула білу хутряну накидку.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер / Фото: Associated Press

Фільм режисера Джеремі Гареліка – продовження фільму "Загадкове вбивство" 2019 року. Головні ролі знову виконали Адам Сендлер та Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Прем'єру фільму заплановано на сервісі Netflix 31 березня 2023 року. За сюжетом Нік та Одрі Шпіц — тепер уже власники власного детективного агентства — розслідують важливу для їхньої кар'єри справу про викрадення друга-мільярдера з власного весілля.

Читайте також: