У блискучій сукні на тонких бретельках: Дженніфер Еністон на прем'єрі фільму в Парижі

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер представили публіці свій новий фільм "Вбивство в Парижі". Прем'єра відбулася вчора у французькій столиці.
54-річна Дженніфер обрала для світського виходу нюдову сукню, розшиту блискучими паєтками на тонких бретельках. У акторки було розпущене та ідеально укладене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а з прикрас Еністон одягла кілька золотих браслетів та каблучок. Також акторка зробила гарний манікюр.
На доріжці Дженніфер позувала разом зі своїм партнером за фільмом Адамом Сендлером. 56-річний чоловік був у темно-синьому костюмі, сорочці в тон та краватці, а взутий у кеди.
На інших знімках видно, що Дженніфер поверх сукні накинула білу хутряну накидку.
Фільм режисера Джеремі Гареліка – продовження фільму "Загадкове вбивство" 2019 року. Головні ролі знову виконали Адам Сендлер та Дженніфер Еністон.
Прем'єру фільму заплановано на сервісі Netflix 31 березня 2023 року. За сюжетом Нік та Одрі Шпіц — тепер уже власники власного детективного агентства — розслідують важливу для їхньої кар'єри справу про викрадення друга-мільярдера з власного весілля.
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