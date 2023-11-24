У блискучій сукні та на високих підборах: ефектна Софія Вергара на сімейній вечері

У четвертий четвер листопада у США відзначають День подяки — усі збираються за великим сімейним столом, і зірки не є винятком.

51-річна колумбійська актриса Софія Вергара показала серію знімків із домашнього святкування. У День подяки вся її велика родина та подруги зібралася за вечерею.

Актриса одягла красиву блискучу шоколадну сукню з високим розрізом та бронзові босоніжки на дуже високих підборах та доповнила образ клатчем у тон взуття. Волосся вона розпустила і зробила макіяж у природних відтінках.

Софія Вергара на сімейному святкуванні Дня подяки / Фото: Instagram Софії Вергари

На фото вона позувала з 31-річним сином Маноло та племінницею Клаудією Вергарою, теж актрисою, з якою вони були одягнені в тон.

Нагадаємо, Софія Вергара розлучилася з чоловіком Джо Манганьєлло після семи років шлюбу. Причин розлучення пара не називає. Проте актриса не сумує і часто виходить у світ. Так, нещодавно вона у червоній сукні з вирізом на грудях стала гостею виставки Frequency, організованої братом Сальми Хайєк у Christie's у Беверлі-Хіллз.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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