У блискучій сукні та рукавичках: 88-річна акторка Джоан Коллінз на світському заході

Образ акторки був витриманий у найкращих голлівудських традиціях.

У Лондоні відбувся світський захід — вручення нагороди журналу Harper's Bazaar Women of the Year 2021, який відвідала зірка мильних опер Джоан Коллінз. На фотоколі вона з'явилася в розкішній довгій чорній сукні, яка була прикрашена стразами по всій довжині.

Доповнили це вечірнє вбрання високі сатинові рукавички, діамантові браслети на зап'ястях та босоніжки на підборах. На обличчі у зірки був насичений макіяж із яскравою помадою та тінями. Єдиним промахом в образі стала невдало підібрана білизна під це вбрання, адже через прозору вставку на грудях просвічувався мереживний бюстгальтер.

Джоан Коллінз / Getty Images

Але сукня, яку зірка одягла, зовсім не нова. Раніше в цьому блискучому вбранні Джоан вже з'являлася на сцені.

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