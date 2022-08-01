У блискучій сукні та в діамантах: модель Фріда Аасен на заході Unicef

Фріда Аасен відвідала захід Unicef, на якому збиралися кошти для допомоги дітям України та Сирії, які постраждали від війни. Ця подія включала вечерю, концерт та живий аукціон предметів розкоші та вражень. Цього року внаслідок торгів вдалося зібрати понад 8 мільйонів доларів. Фріда відвідала галавечір зі своїм чоловіком Томмі Чіаброю, який є головою зі збору коштів UNICEF Italia.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Дівчина обрала розкішну білу сукню з V-подібним декольте та американською проймою. Верхня частина сукні розшита сріблястим бісером, а спідницю прикрашав високий розріз. Доповнила образ модель босоніжками на пружині від бренду René Caovilla.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

У цих босоніжках Аасен уже неодноразово з'являлася. Вперше вона їх поєднала з мінісукнею на своїй весільній вечірці, а потім із чорною сукнею на заході Aurora Institute у Сен-Тропе.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

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