У блискучій сукні та з красивою зачіскою: Періс Гілтон з'явилася в шоу The Voice

У блискучій сукні та з красивою зачіскою: Періс Гілтон з'явилася в шоу The Voice

Зірка з'явилася в ефірі пісенного шоу, але не для того, щоб співати.

Вже цього четверга, 11 листопада, світська левиця, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу Періс Гілтон вперше вийде заміж, обранцем 40-річної знаменитості став Картер Реум. Але Періс не була би собою, якби не зробила зі свого власного весілля сенсацію, тому блондинка вирішила зняти реаліті-серіал про підготовку, вибір суконь і саме весілля, яке отримало назву Paris in Love.

За два дні до урочистостей Гілтон з'явилася в ефірі програми The Voice, щоб особисто прорекламувати свій мінісеріал. Періс була, як завжди, гламурна і розкішна, одягнувши блискучу синю сукню з мереживом і слінгбеки зі стразами. Волосся зірки було укладене в елегантну зачіску з великими кучерями.

Періс Гілтон / Getty Images

Який образ Періс обрала для весілля, поки що невідомо, хоча на шоу Джиммі Феллона The Tonight Show вона зізналася, що планує змінити близько десяти суконь.

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