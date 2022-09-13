У блискучій сукні від Armani: акторка Аманда Сейфрід отримала нагороду на церемонії "Еммі"

У понеділок, 12 вересня, у Лос-Анджелесі відбулася одна з найпрестижніших премій у галузі телебачення "Еммі".

Тріумфатором заходу став комедійно-драматичний серіал "Білий лотос", але також свою статуетку забрала додому акторка Аманда Сейфрід.

Нагороду знаменитість здобула у номінації "Найкраща жіноча роль у мінісеріалі" за роботу в серіалі "Вибула", який розповідає про засновницю шахрайської медичної компанії Theranos Елізабет Голмс.

Для церемонії Аманда обрала милу приталену сукню з кутюрної колекції Armani весна-літо 2022, яка була представлена в середині цього літа.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Ніжно-лавандова сукня була прикрашена сітчастою тканиною, усипаною стразами, і ніжною напівпрозорою рюшею з плісуванням на декольте. Доповнили образ акторки діамантові прикраси, лаконічна зачіска та макіяж.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

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