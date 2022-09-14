У блискучій сукні з американською проймою: розкішна Ана де Армас на прем'єрі "Білявки"

У фільму дуже високі рейтинги, а Ана перетворилася на улюбленицю мільйонів практично до невпізнанності. Ми ж розповімо вам, чому вибір її кутюрних суконь – не випадковість.

Минулого тижня у межах Венеційського кінофестивалю відбулася прем'єра одного з найочікуваніших фільмів цієї осені — психологічної драми режисера Ендрю Домініка "Білявка". Фільм розповідає про найзнаменитішу акторку всіх часів — Мерілін Монро, але він не є байопіком, а знятий за однойменним романом Джойс Керол Оутс, написаного на основі біографії Монро.

На кінофестиваль для презентації фільму прибула акторка Ана де Армас, яка зіграла у ньому головну роль. На червоній доріжці дівчина з'явилася у розкішній сукні від Louis Vuitton.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

І ось буквально через кілька днів після прем'єри в Італії, акторка повернулася до Лос-Анджелеса, де в Китайському театрі TCL відбулася офіційна прем'єра цієї картини. Реліз на Netflix заплановано на 28 вересня.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

На червону доріжку Ана знову вийшла в образі від французького Модного дому Louis Vuitton. На акторці була вишукана довга сукня зі шлейфом і глибоким V-подібним декольте.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Сукня також була виконана з американською проймою — це глибокий, діагональний, але водночас і плавний виріз, що йде від пахви до горловини та залишає відкритими плечі. Також вона була повністю розшита великими паєтками сріблястого кольору, які розкішно сяяли у світлі спалахів та софітів.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Ймовірно, що вбрання в цьому фасоні акторка обирає вдруге не просто так, адже американська пройма стала популярною саме завдяки героїні фільму, в якому знімається де Армас — Мерілін Монро. Саме ця американська кінозірка з'явилася у вбранні такого фасону у фільмі "Сверблячка сьомого року". У результаті цей образ став культовим.

Мерилін Монро / Фото: Associated Press

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