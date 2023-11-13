У блискучій сукні з асиметричною баскою: ефектний вихід Джессіки Альби

42-річна акторка одягла на світський захід вбрання з паєтками і бісером.

Джессіка Альба відвідала благодійний галавечір Baby2Baby у Каліфорнії.

Акторка продемонстурвала там ефектний образ. На ній була золотисто-срібна сукня, розшита паєтками і бісером, із відкрити плечима і баскою з одного боку. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Джессіки.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Альба доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і підборах.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

Зірка розпустила волосся і зробила макіяж із пишними віями. Як прикраси вона обрала лаконічні золоті сережки, браслет і каблучки із камінням. Свій лук Альба завершила французьким манікюром із золотим лаком.

Нагадаємо, галавечір також відвідала американська телезірка Морган Стюарт, яка постала там у сміливому аутфіті від Chanel. На ній була сіра мереживна сукня з декоративними ґудзиками, накладними кишенями і розрізом спереду.

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