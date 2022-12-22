У блискучій сукні з декольте і розрізом: пишнотіла Lizzo у розкішному образі виступила на концерті

Епатажна Lizzo взяла участь у концерті Someday At Christmas, де продемонструвала ефектний аутфіт.

На сцені виконавиця постала у розкішній блискучій сукні, яка з одного боку була срібною, а з іншого – золотою. Вбрання мало пікантне декольте, пишні рукава, оголені плечі і високий розріз.

Їй зробили гладке укладання, зачесавши волосся назад, і макіяж із довгими віями і золотистими тінями. У вухах були довгі срібні сережки.

Lizzo / Фото: Getty Images

Такою Lizzo не часто побачиш, адже зазвичай вона надає перевагу провокаційним лукам. Артистка любить підкреслювати свої пишні форми і не соромиться носити відверті вбрання.

Нагадаємо, нещодавно Lizzo на одному з концертів з'явилася у яскраво-зеленому кетсьюті, який нагадував образ казкового персонажа Грінча. Лук вона доповнила зеленим манікюром зі стразами, макіяжем та зеленою перукою.

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