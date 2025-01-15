У блискучій сукні з довгими рукавами: гарна Елізабет Герлі сходила на вечірку

Вона підкреслила фігуру гламурною сукнею, яка обтискала її вигини.
Британська акторка Елізабет Герлі продемонструвала гламурне вечірнє вбрання на заході в Лондоні. 59-річна жінка відвідала гламурну вечірку, яка відбулася після прем'єри вистави "Олівер!" у Театрі принца Уельського.
На Елізабет була обтисла сукня міді з високою горловиною та довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслювало її струнку фігуру, а поєднувала Герлі його з клатчем і сріблястими босоніжками на підборах.
Волосся вона розпустила, зробила макіяж і завершила цю лук сережками-кільцями з камінням.
Завітала на цей захід Герлі разом зі своїм єдиним сином Деміаном, який був не менш ефектно одягнений, ніж його знаменита мати. На хлопцеві була чорна футболка, штани в тигровий принт та довгий шкіряний плащ.
Нагадаємо, що нещодавно весь світ заговорив про Герлі, оскільки її старий образ повторила Кайлі Дженнер. Дівчина одягла гламурну сукню від Versace.
Читайте також:
- Вона у квітковій сукні, він – у піджаку на голе тіло: Елізабет Герлі із сином сходила на івент
- Сексуальне вбрання зі шпильками: що відомо про сукню Versace, через яку Ліз Герлі спіймали на брехні
- У вбранні з декольте: 59-річна Елізабет Герлі відвідала захід Наомі Кемпбелл
- Це був повтор: Елізабет Герлі зізналася, що її ефектній сукні з декольте вже 13 років