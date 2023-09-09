У блискучій сукні з глибоким декольте: Джессіка Честейн у розкішному аутфіті сяяла на червоній доріжці

46-річна акторка в ефектному вбранні від Gucci прийшла на кінофестиваль у Венеції.

Джессіка Честейн відвідала Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці акторка сяяла у розкішному образі.

На ній була бронзова сукня максі з коміром і невеликим шлейфом від бренду Gucci, розшита паєтками. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі Джессіки. Головний акцент в її образі було глибоке декольте, яке підкреслило сексуальні груди зірки.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Честейн зробила зачіску з локонами і боковим проділом, макіяж із золотистими тінями і пишними віями, вуха прикрасила елегантними сережками з камінням, а руки – каблучками з камінням. Довгий бежевий манікюр завершив лук акторки.

Нагадаємо, Джессіка Честейн відвідала у Венеції показ дизайнера Джорджо Армані. Там вона постала у чорному топі і штанях зі стразами. На плечі зірка накинула чорний жакет із зображенням квітів зі стразами і білим коміром.

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