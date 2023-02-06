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У блискучій сукні з глибоким декольте і в обіймах чоловіка: Періс Гілтон на червоній доріжці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У блискучій сукні з глибоким декольте і в обіймах чоловіка: Періс Гілтон на червоній доріжці

Періс Гілтон

Це вже другий світський вихід молодих батьків після народження їхньої дитини.

Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком Картером Реумом відвідала церемонію вручення премії "Греммі", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Вони позували, обіймаючись і мило усміхаючись одне одному.

Періс Гілтон / ©
Періс Гілтон

На червоній доріжці світська левиця постала у гламурному образі. На ній була обтисла блискуча довга сукня від бренду Celine на тонких бретельках і з глибоким декольте. Вбрання вона доповнила чорними туфлями зі стразами на носках.

Періс Гілтон / ©
Періс Гілтон

Аутфіт Періс доповнила цікавою зачіскою: верхні пасма волосся вона зібрала у високий пучок, передні – випустила, а решту – ідеально рівно уклала. Очі знаменитість підкреслила чорним олівцем і тінями, зробила молочний манікюр, а вуха прикрасила сережками-люстрами з камінням.

Періс Гілтон / ©
Періс Гілтон

Картер був одягнений у чорний смокінг з принтом, чорну сорочку і чорні штани.

Нагадаємо, в січні Періс Гілтон повідомила, що вона стала мамою. Зірка скористалася послугами сурогатної матері. Ім'я дитини вона наразі тримає в секреті.

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Дата публікації
Перегляди
1034
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