У блискучій сукні з голою спиною: екс-"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр на вечірці у Беверлі-Гіллз

Сукня 39-річної красуні нагадувала луску та гламурно сяяла на світі.
Колишній "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр вийшла у світ, але це була не якась пересічна вечірка, а її власна, присвячена її бренду органічної косметики. Гламурний захід відбувався у готелі Maybourne у Беверлі-Гіллз.
Для заходу модель вибрала блискучу зелену сукню міді, яка мала глибоке V-подібне декольте і відкриту спину.
Вбрання Керр доповнила клатчем зі стразами та дуже лаконічними повністю прозорими босоніжками. Також була досить скромною і її зачіска — волосся ексмоделі було зібране і заплетене в косичку. Завершили вечірній лук сережки-пусети у вигляді квітів та макіяж з рум'янами.
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