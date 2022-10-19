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У блискучій сукні з голою спиною: екс-"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр на вечірці у Беверлі-Гіллз

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У блискучій сукні з голою спиною: екс-"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр на вечірці у Беверлі-Гіллз

Міранда Керр / Фото: Getty Images

Сукня 39-річної красуні нагадувала луску та гламурно сяяла на світі.

Колишній "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр вийшла у світ, але це була не якась пересічна вечірка, а її власна, присвячена її бренду органічної косметики. Гламурний захід відбувався у готелі Maybourne у Беверлі-Гіллз.

Міранда Керр / © Getty Images
Міранда Керр / Фото: Getty Images

Для заходу модель вибрала блискучу зелену сукню міді, яка мала глибоке V-подібне декольте і відкриту спину.

Вбрання Керр доповнила клатчем зі стразами та дуже лаконічними повністю прозорими босоніжками. Також була досить скромною і її зачіска — волосся ексмоделі було зібране і заплетене в косичку. Завершили вечірній лук сережки-пусети у вигляді квітів та макіяж з рум'янами.

Міранда Керр / © Getty Images
Міранда Керр / Фото: Getty Images

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