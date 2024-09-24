У блискучій сукні з лелітками і бісером: 66-річна Енді Макдавелл на подіумі у Парижі

Акторка у гарному вбранні продемонструвала струкну фігуру на Тижні моди у Парижі.
Зірка фільму "День бабака" – Енді Макдавелл – взяла участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth, яке відбулося у межах Паризького тижня моди.
Акторка продефілювала у блискучій сукні без бретельок, повністю розшитій лелітками і бісером. Вбрання, яке чудово підкреслило її струнку фігуру, вона скомбінувала з босоніжками кольору металік.
Аутфіт Макдавелл доповнила гарною зачіскою з сивими локонами і макіяжем смокі-айс та рожевою помадою.
Нагадаємо, у шоу також взяла участь 86-річна Джейн Фонда, яка сяяла у стильному срібному тренчі, повністю покритому стразами.
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