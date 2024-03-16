У блискучій сукні з оголеними плечами: американська акторка на прем'єрі нового фільму "Мисливці на привидів"

21-річна Емілі Лінд у гламурному вбранні з'явилася на заході.

Американська акторка Емілі Лінд відвідала прем'єру фантастичного екшну "Мисливці на привидів: Крижана імперія".

Емілі Лінд / Фото: Associated Press

Там вона постала у кутюрній молочній сукні-бюстьє, прикрашеній срібними блискітками, від бренду Tony Ward. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру дівчини.

Емілі Лінд / Фото: Associated Press

Вона розпустила волосся і зробила максимально природний макіяж. У вухах у Лінд були золоті сережки з камінням.

Емілі Лінд / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це продовження фантастичних пригод із оригінального всесвіту Мисливців на привидів. Новому і старому поколінню "Мисливців" потрібно об’єднатися, щоб протистояти масштабній небезпеці і врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

В український прокат стрічка вийде 21 березня.

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