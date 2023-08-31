У блискучій сукні з прозорим верхом: донька Міка Джаггера відвідала Венеційський кінофестиваль

31-річна Джорджія Мей Джаггер приїхала до Венеції.
Донька Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер – відвідала ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль, який традиційно відбувається на острові Лідо. Вона прийшла подивитися байопік "Феррарі" режисера Майкла Манна, в якому головні ролі виконали Адам Драйвер і Пенелопа Крус.
На червоній доріжці Джорджія з'явилася в пікантному образі. На ній була чорна обтисла блискуча сукня з паєтками, тонкими бретельками і невеликим шлейфом. Верх вбрання, крім ліфа, був прозорий і прикрашений паєтками у вигляді зірки.
Аутфіт модель доповнила замшевими чорними босоніжками із золотистими акцентами на високій платформі і підборах, а також срібним клатчем.
Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із темною помадою, прикрасила вуха сережками з камінням, руки – браслетами й каблучками.
Читайте також:
- Колишня дівчина сина Алена Делона у рожевій сукні з квіткою з'явилася на Венеційському кінофестивалі
- У білій сукні і прикрасах із пантерою: струнка італійська модель у розкішному образі сяяла на червоній доріжці
- У багатошаровій червоній сукні: "дівчина Бонда" на церемонії відкриття Венеційського кінофестивалю