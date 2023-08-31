У блискучій сукні з прозорим верхом: донька Міка Джаггера відвідала Венеційський кінофестиваль

Донька Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер – відвідала ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль, який традиційно відбувається на острові Лідо. Вона прийшла подивитися байопік "Феррарі" режисера Майкла Манна, в якому головні ролі виконали Адам Драйвер і Пенелопа Крус.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Джорджія з'явилася в пікантному образі. На ній була чорна обтисла блискуча сукня з паєтками, тонкими бретельками і невеликим шлейфом. Верх вбрання, крім ліфа, був прозорий і прикрашений паєтками у вигляді зірки.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Аутфіт модель доповнила замшевими чорними босоніжками із золотистими акцентами на високій платформі і підборах, а також срібним клатчем.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із темною помадою, прикрасила вуха сережками з камінням, руки – браслетами й каблучками.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

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