У блискучій сукні з сексуальним декольте: Алессандра Амбросіо в ефектному луку сяяла на галаконцерті

Бразильська модель та екс"ангел" Victoria's Secret прийшла на світський захід у розкішному вбранні.

Алессандра Амбросіо відвідала галаконцерт Baby2Baby 2022, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Для такої події модель обрала ефектний аутфіт. Вона одягла блискучу сукню-бюст'є кольору рожевого золота від бренду Monique Lhuillier. Декольте Алессандри мало дуже спокусливий вигляд у цьому вбранні.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Амбросіо зробила гарне укладання з локонами і макіяж із блискучими шоколадними тінями. У вухах у неї були довгі сережки. Одну руку вона прикрасила браслетами, а пальці – каблучками.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Амбросіо відвідала церемонію Glamour Women Of The Year Mexico & Latin America, де постала у сріблястій сукі і туфлях кольору металік.

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