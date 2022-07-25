У блискучій сукні з в'язаною спідницею: Єва Лонгорія відвідала галавечерю в оригінальному образі

Вона є почесною головчинею цього благодійного фонду, тож прилетіла на вечірку із США аж до Іспанії.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відвідала галавечерю Global Gift у готелі Don Pepe у Марбельї. Для заходу акторка обрала оригінальну сукню з відкритим декольте та однією бретелькою. Вбрання мало корсетний верх і асиметричний поділ, який перетікав у в'язану спідницю з невеликим шлейфом. Автором цього вбрання є австралійський модельєр Тоні Матічевскі.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Сукня була розшита великими паєтками, які гарно виблискували від спалахів камер та світла софітів. Образ Лонгорія доповнила зачіскою у вигляді високого хвоста, діамантовими сережками-пусетами та яскравим макіяжем, акцент у якому було зроблено на червоній матовій помаді.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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