У блискучій сукні з відвертим декольте: зірка Victoria's Secret сяяла на червоній доріжці

Мама двох дітей сяяла перед показом фільму "Емілія Перес" на 77-му міжнародному кінофестивалі в Каннах на півдні Франції.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

Ромі вийшла до фотографів у бежевій обтислій сукні зі шлейфом з пір'я і з ліфом без бретельок. Вбрання було повністю розшитк камінням і сяяло під спалахами софітів.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

Стридж зробила укладання з мокрим ефектом, гарний вечірній макіяж у теплих відтінках, одягла квіткові сережки-висячки та таке саме квіткове кольє з кулоном у вигляді каменю.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

Також у Каннах Ромі Стридж відвідала вечірку MagnumWherever Pleasure Takes You, яка відбулася на пляжі Магнум. На захід модель прибула у гламурній мінісукні перламутрового відтінку та з торочкою.

А ще днем раніше у вечірньому аутфіті з пір'ям та камінням від Eman Al Ajlan ніжно-рожевого відтінку сяяла на червоній доріжці.

Ромі Стридж / Фото: Associated Press

Читайте також: