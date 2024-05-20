У блискучій сукні з відвертим декольте: зірка Victoria's Secret сяяла на червоній доріжці

Екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж знову вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю.
Мама двох дітей сяяла перед показом фільму "Емілія Перес" на 77-му міжнародному кінофестивалі в Каннах на півдні Франції.
Ромі вийшла до фотографів у бежевій обтислій сукні зі шлейфом з пір'я і з ліфом без бретельок. Вбрання було повністю розшитк камінням і сяяло під спалахами софітів.
Стридж зробила укладання з мокрим ефектом, гарний вечірній макіяж у теплих відтінках, одягла квіткові сережки-висячки та таке саме квіткове кольє з кулоном у вигляді каменю.
Також у Каннах Ромі Стридж відвідала вечірку MagnumWherever Pleasure Takes You, яка відбулася на пляжі Магнум. На захід модель прибула у гламурній мінісукні перламутрового відтінку та з торочкою.
А ще днем раніше у вечірньому аутфіті з пір'ям та камінням від Eman Al Ajlan ніжно-рожевого відтінку сяяла на червоній доріжці.
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