У блискучій сукні з високим розрізом: Катя Осадча в ефектному образі сфотографувалася з Винником

У блискучій сукні з високим розрізом: Катя Осадча в ефектному образі сфотографувалася з Винником

Ведуча "Світського життя" взяла інтерв'ю у повелителя "вовчиць".

Катя Осадча днями відвідала музичну премію "Українська пісня року", яка відбулася у столичному палаці "Україна". Там вона взяла інтерв'ю у зірок для "Світського життя". Одним із них був Олег Винник, з яким телезірка зробила спільну світлину.

Ведуча продемонструвала ефектний вечірній аутфіт. На ній була чорна блискуча сукня максі з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Катя Осадча і Олег Винник / Світське життя/Instagram

Вбрання Катя доповнила чорними туфлями і екстравагантним аксесуаром для голови у вигляді чорних крил із пір'я. Волосся Осадча зібрала в пучок і зробила макіяж смокі-айс.

Винник був одягнений у чорний класичний костюм, чорну сорочку і чорні лаковані туфлі.

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