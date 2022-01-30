У блискучій сукні з високим розрізом: учасниця "Холостяка-11" похизувалася ефектним аутфітом

У блискучій сукні з високим розрізом: учасниця "Холостяка-11" похизувалася ефектним аутфітом

Розалі Номбре у розкішному вбранні продемонструвала стрункі ноги.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – модель Розалі Номбре – продемонструвала в Instagram свій ефектний образ.

На фото та відео дівчина постала у сріблястій сукні максі із запахом, розшитій паєтками. Вона прекрасно переливалася на світлі.

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Вбрання мало високий розріз, який дозволив Розалі похизуватися стрункими ногами.

Сукню Номбре поєднала з чорними босоніжками на шпильках і з ремінцем зі стразами.

Аутфіт модель доповнила довгою кіскою, ніжним макіяжем та сріблястими сережками-кільцями.

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А інша учасниця "Холостяка-11" — Джессіка Чегі — у відвертому боді блиснула сексуальним декольте та оголеним животом.

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