У блискучій сукні з високим розрізом: учасниця "Холостяка-11" похизувалася ефектним аутфітом

Розалі Номбре у розкішному вбранні продемонструвала стрункі ноги.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – модель Розалі Номбре – продемонструвала в Instagram свій ефектний образ.
На фото та відео дівчина постала у сріблястій сукні максі із запахом, розшитій паєтками. Вона прекрасно переливалася на світлі.
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Вбрання мало високий розріз, який дозволив Розалі похизуватися стрункими ногами.
Сукню Номбре поєднала з чорними босоніжками на шпильках і з ремінцем зі стразами.
Аутфіт модель доповнила довгою кіскою, ніжним макіяжем та сріблястими сережками-кільцями.
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А інша учасниця "Холостяка-11" — Джессіка Чегі — у відвертому боді блиснула сексуальним декольте та оголеним животом.
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