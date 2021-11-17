У блискучій золотій сукні та в компанії відомого дизайнера: Кейт Гадсон на церемонії InStyle

У блискучій золотій сукні та в компанії відомого дизайнера: Кейт Гадсон на церемонії InStyle

Акторка показала, як носити золотий колір.

Акторка Кейт Хадсон відвідала церемонію InStyle Awards 2021, яка выдбувалася у Лос-Анджелесі. Щороку на цьому заході нагороджують найстильніших та найталановитіших людей зі світу моди, шоу-бізнесу, кіно, спорту та б'юті-сфери.

Кейт прийшла на церемонію в блискучій золотій сукні, з довгими рукавами і високою горловиною від бренду Michael Kors. Вона булв повністю розшита лелітками, а доповнила акторка його стильним манікюром, кількома перснями на руках, об'ємною зачіскою та макіяжем у зелених тонах.

Кейт Гадсон / Associated Press

Коли Гадсон позувала перед фотографами, на доріжці також з'явився сам дизайнер Майкл Корс і накинув їй на плечі пальто кольору кемел, підкладка якого була виконана з такої ж тканини, як і сукня Кейт.

Кейт Гадсон / Associated Press

Кейт Гадсон / Associated Press

Після цього акторка та дизайнер разом позували для фото.

Кейт Гадсон / Associated Press

Днем раніше зірка разом зі своїм нареченим відвідала благодійний захід, на якому продемонструвала образ у сукні на одне плече.

Кейт Гадсон / Associated Press

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