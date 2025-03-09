У блискучому боді та на шпильках: Леді Гага з бойфрендом сходила на вечірку

Леді Гагу та її коханого Майкла Поланскі зазнімкували репортери на вулицях Нью-Йорка.

Пара вирушила на вечірку після шоу "Saturday Night Live" у L'Avenue.

Леді Гага приїхала на паті в чорному боді, розшитому стразами з пікантним вирізом на декольте, чорних колготах і взута у високі туфлі на величезних шпильках. На голові у Гаги був незвичайний капелюх з величезним чорним пір'ям. Співачка зробила блискучий макіяж очей і підкреслила губи, а також одягла темну перуку.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Getty Images

Її бойфренд Майкл був у всьому чорному та бейсболці. Він тримав свою кохану за руку, коли вони проходили повз спалахи фотокамер.

Нагадаємо, підприємець освідчився співачці навесні 2024 року, а саме у квітні, коли закохані займалися скелелазінням. Він американський IT-підприємець, інвестор та філантроп.

Раніше вони разом відвідували вечірку, присвячену 50-річчю розважального вечірнього шоу Saturday Night Live.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Associated Press

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