Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У блискучому боді та з мечем у руках: Оля Полякова очолила українську колону прайда у Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
452
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У блискучому боді та з мечем у руках: Оля Полякова очолила українську колону прайда у Лондоні

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Зірка мала дуже яскравий та патріотичний вигляд.

1 липня Оля Полякова очолила українську колону Pride in London – щорічного ЛГБТК+ фестивалю у Лондоні. Захід минув у центрі міста на пішохідній вулиці Лестер-сквер.

Оля Полякова / © Getty Images
Оля Полякова / Фото: Getty Images

Українська суперзірка йшла попереду колони у блискучому костюмі, який для неї створив бренд Mü production. Костюм Олі нагадував образ супергероїні, яка ніби зійшла зі сторінок коміксів, але був виконаний у кольорах українського прапора, а на грудях співачка мала великий тризуб.

Образ складався з боді, золотистих босоніжок, накладок на руки та ноги у вигляді броні. Також Полякова одягла прикрасу на голову, а в руці у неї був величезний меч, а на спині золотий довгий плащ.

Оля Полякова / © Getty Images
Оля Полякова / Фото: Getty Images

Читайте також:

Оля Полякова ексклюзивно про складні стосунки з чоловіком, новий репертуар та благодійність

Оля Полякова ексклюзивно про складні стосунки з чоловіком, новий репертуар та благодійність

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
452
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація