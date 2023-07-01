У блискучому боді та з мечем у руках: Оля Полякова очолила українську колону прайда у Лондоні

1 липня Оля Полякова очолила українську колону Pride in London – щорічного ЛГБТК+ фестивалю у Лондоні. Захід минув у центрі міста на пішохідній вулиці Лестер-сквер.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

Українська суперзірка йшла попереду колони у блискучому костюмі, який для неї створив бренд Mü production. Костюм Олі нагадував образ супергероїні, яка ніби зійшла зі сторінок коміксів, але був виконаний у кольорах українського прапора, а на грудях співачка мала великий тризуб.

Образ складався з боді, золотистих босоніжок, накладок на руки та ноги у вигляді броні. Також Полякова одягла прикрасу на голову, а в руці у неї був величезний меч, а на спині золотий довгий плащ.

Оля Полякова / Фото: Getty Images

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