У блискучому боді з сексуальним декольте: Анна Добриднєва презентувала провокаційний кліп

Співачка випустила відеороботу на трек "Під ендорфіном".

Анна Добриднєва презентувала кліп на пісню "Під ендорфіном".

Новий трек — це драйвова атмосфера клубної вечірки: гучна улюблена музика, яскраве світло прожекторів і ендорфіни у повітрі. Танцпол переповнений людьми, але діджей грає нібито тільки для цієї закоханої парочки. Вони рухаються в такт одне одному, і разом насолоджуються моментом. Але, чи буде продовження цієї історії, або це всього-лише викид ендорфінів? Адже щастя — це чистий наркотик, від якого не відірвешся, варто лише раз спробувати.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

"Відео повністю передає енергетику пісні і наповнене сюжетом з несподіваним фіналом. Атмосфера кліпу так солодко занурює у вайб" гламурного шоубізнесу кінця нульових". Глядач спостерігає за стильним фешншоу. Під час показу відбувається багато пікантних ситуацій, які встигають зафіксувати папараці, проте героїня виявляється хитрішою", — прокоментувала Анна.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

У відеороботі є приголомшлива правдивість деталей: у ролі фешнфотографа виступив відомий український фотограф, у ролі діджейки — скандальна DJ Madonna, а на подіумі відбувався справжній показ колекції відомого українського бренду overall.

У кліпі Добриднєва продемонструвала кілька ефектних образів. Спочатку вона постала у чорному жакеті-сукні з блискучою торочкою на рукавах і з поясом на талії, а також у лакованих ботфортах.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

Потім красуня похизувалася гламурним луком. Він складався з блискучого боді з сексуальним декольте і екстравагантних штанів-колош, які прикріплялися до чорного широкому поясу.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

У цьому аутфіт співачка продемонструвала свої пружні сідниці.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

Аня також підкреслила струнку фігуру рожевим вбранням з принтом, який доповнила сережками-пензликами такого ж кольору.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

Нагадаємо, Добриднєва знялася у понад тридцяти музичних відео, як під час сольної кар'єри, так і у складі гурту "Пара Нормальных". Але цей досвід був особливим, адже співачка вперше співпрацювала саме з дівчиною-кліпмейкеркою — Світланою Михайленко. За словами співачки, це особлива енергетика, яку хотілося б відчути ще раз.

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

Анна Добриднєва/Фото Олег Дугін

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