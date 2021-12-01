У блискучому комбінезоні та блейзері: Сандра Буллок вперше за рік вийшла на червону доріжку

Для появи на прем'єрі фільму акторка обрала вбрання від знаменитої британської дизайнерки.
Протягом усього 2021 року голлівудська зірка Сандра Буллок не з'являлася на жодній зі світських церемоній, але старанно працювала над новим фільмом "Непрощена". Картина знята у жанрі трилер для стримінгового сервісу Netflix, а її прем'єра запланована на 10 грудня.
Проте в останній день осені, 30 листопада, у кінотеатрі DGA у Лос-Анджелесі відбувся передпоказ цього фільму. Щоб побачити його першими, на захід прийшли різні знаменитості та актори, які зіграли в ньому. Для Сандри Буллок цей вихід на червону доріжку став першим за рік.
Акторка обрала для своєї появи на публіці бежевий комбінезон зі стразами, довгими рукавами та високою горловиною з весняно-літньої колекції Stella McCartney, який доповнила чорним блейзером із шовковими лацканами.
Образ суперзірки завершили укладання, яскравий макіяж, клатч у золотому кольорі та бежеві туфлі на підборах.
Майбутній фільм режисерки Нори Фіншелдт, у якому головну роль зіграла Сандра, розповість про жінку на ім'я Рут Слейтер, яка відсиділа тюремний термін після жорстокого злочину. Вона виходить на волю, але не може знайти себе.
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