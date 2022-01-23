У блискучому комбінезоні з пікантним декольте: ефектний образ Олі Полякової на презентації "Голосу країни"

У блискучому комбінезоні з пікантним декольте: ефектний образ Олі Полякової на презентації "Голосу країни"

Співачка у гламурному аутфіті відвідала прем'єру нового сезону вокального шоу.

Оля Полякова опублікувала в Instagram світлини із вчорашнього івенту – презентації нового 12-го сезону вокального шоу "Голос країни", у якому вона є тренером.

Для цієї події артистка обрала ефектний лук. На ній був блискучий золотисто-чорний комбінезон у смужку зі штанями-кльош, невеликою накидкою ззаду і з пікантним декольте. Вбрання ідеально сиділо на стрункій фігурі Полякової.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Аутфіт співачка доповнила гарним укладанням та макіяжем із чорними стрілками та червоною помадою.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Захід також відвідала старша донька Олі – Маша Полякова. Дівчинка з'явилася у блискучому червоному штанному костюмі та чорному кроптопі. Образ Маша доповнила чорною краваткою на шиї. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробив макіяж із чорними стрілками, як у мами, і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Оля Полякова з донькою Машею / Instagram Олі Полякової

Маша дуже схожа на свою зіркову маму. І вони мають вигляд швидше як сестри.

"Вчора минула презентація @goloskrainy_official! Це буде чудовий позитивний проєкт про талановитих людей та віру в перемогу! Я шукала справжніх народних героїв і я їх знайшла!" – підписала знімки співачка.

До речі, прем'єра шоу "Голос країни-12" відбудеться сьогодні, 23 січня, о 21:00 на телеканалі "1+1".

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