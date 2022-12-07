У блискучому комбінезоні зі стразами: зірка "Анатомії Грей" Еллен Помпео здобула престижну нагороду

Американська акторка Еллен Помпео, відома за своєю роль Мередіт Грей у серіалі "Анатомія Грей", де вона знімається від 2005 року, з'явилася на світському заході — церемонії нагородження People's Choice Awards.

Вона стала зіркою вечора, оскільки здобула головний приз на церемонії — "Найкраща телеакторка".

На заході Еллен з'явилася в яскравому смугастому комбінезоні, усипаному стразами, який доповнила синіми туфлями-човниками від бренду Santoni.

Волосся 53-річної акторки було укладено у легкі хвилі, на обличчі їй зробили гарний макіяж, а свій лук вона доповнила сережками-кільцями та кількома каблучками на руках.

Еллен Помпео / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що акторка зіграла у 19-ти сезонах серіалу "Анатомія Грей", після чого вирішила залишити проєкт. Серіал продовжиться, але з іншими акторами. Прощальний епізод Помпео отримав назву I'll Follow the Sun ("Я слідуватиму за сонцем").

Причиною чому акторка залишила серіал стало бажання більше брати участь в інших проєктах, але вона не залишить роботу над "Анатомією Грей" повністю, а продовжить озвучувати всі наступні епізоди, а також пообіцяла шанувальникам, що ще з'явиться на екрані в ролі докторки Мередіт Грей.

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