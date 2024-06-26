У блискучому костюмі і з сережками Christian Dior: Елізабет Дебікі на червоній доріжці у Голлівуді

Елізабет Дебікі відвідала прем'єрний показ трилер-горору "МаХХХін", який відбувся у Лос-Анджелесі.

На івенті акторка постала у гламурному аутфіті, у якому продемонструвала струнку фігуру.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Вона сяяла у золотистому костюмі, розшитому бісером, від бренду Ashi Studio. На ній був кроптоп на широких бретельках і широкі штани з високим посадженням. Вбрання Елізабет поєднала з блискучими босоніжками від Aquazzura.

Волосся Дебікі уклала у легкі локони, зробила макіяж у ніжних відтінках і завершила лук довгими золотими сережками Christian Dior.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

На прем'єрі також побувала Лілі Коллінз, яка одягла золоту прикрасу замість бюстгальтера.

Про фільм:

Події стрічки "МаXXXін" розгортаються в середині 1980-х. Головна героїня Максін Мінкс (Міа Гот) – акторка "фільмів для дорослих", яка мріє стати зіркою справжнього, а не "дорослого" кіно. І ця мрія вже майже здійснилася, адже дівчина отримала свою першу головну роль у горорі. Та раптом саме її життя перетворюється на горор, оскільки на Максін розпочинає полювання загадковий маніяк-убивця на прізвисько "Нічний ловець", який переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу. Окрім безпосередньої загрози її життю, переслідувач може також викрити зловісне минуле Максін і цим цілковито знищити її кар’єру в Голлівуді. Тож на що ж вона здатна піти, щоб захистити себе і свій шанс на омріяну славу?

В український прокат фільм виходить 4 липня.

Нагадаємо, Елізабет Дебікі на благодійному вечорі Met Gala 2024 у Нью-Йорку постала у золотій сукні без бретельок зі шлейфом від Christian Dior, доповнивши образ квітковим аксесуаром у волоссі та золотими сережками теж у вигляді квіток.

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