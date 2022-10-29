У блискучому костюмі та з насиченим макіяжем: Біллі Портер в образі total black відвідав захід у Каліфорнії

Актор зазвичай полюбляє створювати свої луки із яскравих кольорів, але цього разу він обрав класичний чорний.

Біллі Портер став гостем галацеремонії City of Hope Spirit of Life у Західному Голлівуді, Каліфорнія. Актор з'явився там у всьому чорному.

Він одягнув блискучий штанний костюм зі стразами, шкіряними вставками на грудях, прозорий топ і шлейф. Лук Біллі доповнив чоботами на високій платформі і підборах.

Біллі Портер / Фото: Getty Images

На шиї у нього була цікава масивна металева прикраса. Волосся Портер заплів у чорно-білі африканські кіски і зібрав їх у високий пучок. Особливу увагу зірка приділив макіяжу – він нафарбував очі чорними тінями, ще й підвів чорним олівцем. На пальцях у нього були масивні каблучки.

Нагадаємо, папараці заскочили Біллі у Нью-Йорку у біло-сірому картатому костюмі, який складався з піджака і кілта, білій сорочці і картатій краватці.

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