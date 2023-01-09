У блискучому кроптопі від українського бренду: німецька фешнблогерка у стильному луку позувала на Сейшелах

Німецька фешнблогерка та інфлюенсерка - Леоні Ганне – поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку на Сейшельських островах. На знімках красуня у стильному аутфіті позувала біля океану.

Вона одягла салатовий блискучий кроптоп від українського бренду NUÉ, який скомбінувала із салатовою спідницею міді від Christopher Esber, яку зав'язала на тонкій талії.

Леоні Ганне/Instagram

Леоні Ганне/Instagram

Лук Леоні доповнила зеленою сумочкою Fendi Baguette зі стразами, яку обожнює Сара Джессіка Паркер.

Леоні Ганне/Instagram

Ганне зібрала волосся у низький пучок і зробила легкий макіяж.

Леоні Ганне/Instagram

Нагадаємо, минлого разу Леоні з'явилася на сейшелському пляжі у прозорій плісованій неоново-лаймовій сукні від українського бренду J’amemme, під яку вона одягла салатовий купальник.

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