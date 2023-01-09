У блискучому кроптопі від українського бренду: німецька фешнблогерка у стильному луку позувала на Сейшелах

Леоні Ганне поповнила гардероб новою стильною річчю від українського бренду.
Німецька фешнблогерка та інфлюенсерка - Леоні Ганне – поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку на Сейшельських островах. На знімках красуня у стильному аутфіті позувала біля океану.
Вона одягла салатовий блискучий кроптоп від українського бренду NUÉ, який скомбінувала із салатовою спідницею міді від Christopher Esber, яку зав'язала на тонкій талії.
Лук Леоні доповнила зеленою сумочкою Fendi Baguette зі стразами, яку обожнює Сара Джессіка Паркер.
Ганне зібрала волосся у низький пучок і зробила легкий макіяж.
Нагадаємо, минлого разу Леоні з'явилася на сейшелському пляжі у прозорій плісованій неоново-лаймовій сукні від українського бренду J’amemme, під яку вона одягла салатовий купальник.
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