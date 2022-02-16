У блискучому міні: розкішна Жизель Олівейра на вечірці у Каліфорнії

У блискучому міні: розкішна Жизель Олівейра на вечірці у Каліфорнії

Вона відвідала захід Homecoming Big Game Weekend за участю Джастіна Бібера та діджея Marshmello.

Бразильська модель Жизель Олівейра відома своєю участю в шоу Victoria's Secret Fashion Show відвідала гламурну вечірку в Каліфорнії. Дівчина позувала перед камерами у блискучій мінісукні з невеликим розрізом, а також глибоким декольте, яке прикрашала шнурівка.

Доповнили це образ чорний жакет, босоніжки та кольє на шиї. Фінальними штрихами образу стали укладання та макіяж змоки айс.

Жизель Олівейра / Getty Images

Вона завітала на захід Homecoming Big Game Weekend за участю Джастіна Бібера та діджея Marshmello. Також гостями вечырки стали супермодель Гайді Клум із чоловіком та зірка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер.

Хайді Клум / Associated Press

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

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