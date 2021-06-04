У блискучому міні та лосинах: Настя Каменських в ефектному луці виступила на вечірці

NK обрала для виступу сексуальне вбрання.

Настя Каменських виступила вчора, 3 червня, на вечірці, присвяченій відкриттю літнього сезону у заміському комплексі NAVY.

На сцені зірка постала в ефектному міні, розшитому чорними та срібно-золотистими паєтками, та в чорних лосинах.

Настя Каменських/Фото YULA

Аутфіт співачки доповнила об'ємна зачіска з локонами, вечірній макіяж і довгі срібні сережки.

Настя Каменських/Фото YULA

Настя Каменських/Фото YULA

Танцівниці Насті мали не менш звабливий вигляд. Дівчата витанцьовували у шортах, боді, топах з паєтками і відвертими декольте. На вбранні та на шиї у них було безліч золотих ланцюжків.

Настя Каменських/Фото YULA

Нагадаємо, нещодавно Каменських показала нову світлину з відпочинку, на якій вона позує у чорному стильному бікіні, зверху якого одягла чорний сарафан з квітковим принтом.

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Настя Каменських на відпочинку (17 фото)

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